الأعلى منذ 95 عاماً… درجات الحرارة في إسبانيا تتخطى 45 درجة

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية أن الحرارة في بلدة “فيغيراس” بمدينة “غرندة” سجلت رقماً قياسياً هو الأعلى منذ 95 عاماً.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكالة الأرصاد قولها في بيان: إن الحرارة بلغت في فيغيراس 45.4 درجة مئوية، موضحة أنه وفقاً للبيانات المسجلة منذ 1928 كان يوم الثامن عشر من تموز الجاري الأكثر حرارة في آخر 95 عاماً.

بدوره لفت المتحدث باسم وكالة الأرصاد “روبين ديل كامبو” إلى أن أعلى درجة حرارة في إسبانيا حتى اليوم سجلت في بلدة “دروقة” بمدينة “سرقسطة” عام 2015 وبلغت حينها 44.5 درجة مئوية.

وحذرت وكالة الفضاء الأوروبية مؤخراً من أن موجة الحر في أوروبا بدأت لتوها مع توقع أن تشهد إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا طقساً حاراً شديداً.

ويشدد العديد من العلماء على أن الاحترار العالمي المرتبط بالاعتماد على الوقود الأحفوري هو السبب في موجات الحر الشديد.

المصدر: وكالة سانا