الشاعر عبد النبي بزي يصدر ديوان “حسينيات” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2023 - 18:26

الشاعر عبد النبي بزي يصدر ديوان “حسينيات”

منذ 41 mins 19 July، 2023
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ثقافي وديني - صفحات منوعة

مع بزوغ هلال محرم لسنة 1445 هـ، أصدر الشاعر اللبناني المقيم في كندا الأستاذ عبد النبي بزي ديوانه الشعري الجديد “حسينيات” عن دار الأمير في بيروت.

“حسينيات” هو الديوان السادس للشاعر بزي، بعد أن أصدر خمسة دواوين شعرية على مدى 15 عاماً، وهي: فيض الولاء، أم القرى بنت جبيل، وطن وغربة، أصحاب الكساء، خواطر ومشاعر.

يقع ديوان “حسينيات” في 160 صفحة من القطع المتوسط موزعة على 27 قصيدة من الشعر العمودي متضمناً تخميسة عالية الجودة الشعرية والمضامين الفكرية لقصيدة “قدمتُ وعفوك عن مقدمي” للشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد.

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