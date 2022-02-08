أغاني شيراز ديوان جديد للشاعر محمد حسين بزي

أصدر الشاعر اللبناني محمد حسين بزي ديوانه الشعري الرابع الذي حمل عنوان “أغاني شيراز” عن دار الأمير في بيروت ضمن سلسلة اصدارات الدار للموسم الأول من العام الحالي 2022. ويأتي “أغاني شيراز” بعد ثلاثة دواوين كانت صدرت للشاعر هي “الغزل والمُسلّح” (1995)، “مرايا الشمس” (2016)، “أغاني قونية” (2016).

يقع “أغاني شيراز” في 166 صفحة من القطع المتوسط تتوزع على 80 نصاً شعرياً ما بين العمودي والتفعيلة والشعر الحر. وسيطلق الديوان ضمن فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ 63 الشهر المقبل.

ويبدأ محمد حسين بزي ديوانه بقصيدة “القدس”، ثم قصيدة “الشهيد”، ثم قصيدة “لا حسين سواك” ثم ينتقل إلى قصيدة “غادرني فيّ وإليّ” التي يحاكي فيها جلال الدين الرومي”، ويتماهى مع ابن عربي وشمس تبريز في عدة قصائد منها “قمر شيراز” و “أجدادي في الحب”، ثم يجنح الشاعر إلى الغزل وفي أكثر من نص تميز امتزاج الحب بالثورة. ويختم بزي أغاني شيراز بقصيدة مؤثرة أهداها إلى روح والدته.

المصدر: دار الامير