الشيخ الخطيب: لتطبيق الطائف والتنبه من الخطر الاسرائيلي بدل الاستغراق بالمصالح الضيقة

قال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب إن “ما نشهده اليوم من فصول المواجهات السياسية الداخلية ليست سوى تعبير عن سياسة الاثرة والاستئثار بالحكم والسلطة ومغانمها وهي سياسة لم تزل مستمرة كنهج في الأمة”.

واعتبر الشيخ الخطيب انه “من الملاحظ أن الاهتمام في النزاعات السياسية الحاصلة في لبنان يتوجه دائما عند الغالبية السياسية إلى مصالحها الخاصة مع وجود الأخطار الاستراتيجية التي تهدد الكيان من انحلال المؤسسات الدستورية والانحلال الاخلاقي والمجتمعي والتهديد الوجودي لبقاء الكيان والتهديد الإسرائيلي”.

ورأى الشيخ الخطيب ان “المطلوب تصحيح الرؤية وعدم الاستغراق في المصالح الضيقة التي تأخذ بنا الى المتاهات”، وتابع “فلندخل إلى الحل من الطريق الاقصر وهو تطبيق اتفاق الطائف مع الاخذ بعين الاعتبار الخطر الذي يمثله العدو الاسرائيلي على الكيان اللبناني والصيغة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام