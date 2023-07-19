حمية: المرفأ والمطار على أتم الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل “توتال”

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة “توتال” رومان دو لا مارتنير، حيث تم البحث في اللمسات الاخيرة للنقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية بين الوزارة وشركة “توتال”، وخصوصا في ما يتعلق بالاجراءات والتسهيلات والامور اللوجستية التي سيوفرها لها مرفأ بيروت والمطار خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9”.

وشدد حمية على أن “المرفأ والمطار قد أصبحا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9”.

بدوره، أكد دو لا مارتنير ان “التعاون كان سمة المرحلة السابقة بين الشركة والوزارة وكذلك مع الإدارات المعنية في مرفا بيروت والمطار، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الانطلاق بعمليات الحفر المخطط لها سابقا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام