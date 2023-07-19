عبداللهيان: سوريا كانت أول نقطة للتعاون بين مصر وإيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن “في مصر الآن مكتب رعاية مصالح لنا وكذلك لديهم في طهران، وكلا المبعوثين يعملان بدرجة سفير”.

وتابع أمير عبد اللهيان “هناك الكثير من القواسم المشتركة بيننا وبين مصر، فكل من الشعب المصري مهتم بإيران والشعب الإيراني مهتم بمصر. بغض النظر عن التحديات، كانت سوريا أول نقطة للتعاون المشترك بيننا. كان نهج السيد السيسي في سوريا هو محاربة الإرهاب والتطرف. نحن بدأنا محادثات أمنية”.

وأضاف: “كان سلطان عمان قد أجرى مباحثات مع السيد السيسي في القاهرة بشأن ضرورة العلاقات بين طهران والقاهرة، وخلال زيارته الى طهران قبل أسابيع حمل رسالة بهذا الخصوص تم استلامها على أعلى مستوى في إيران وحظي برد إيجابي”.

وصرح وزير الخارجية: بعد ذلك نخطط لرؤية تحسين العلاقات في الوقت المناسب. ليس لدينا أي قيود على التنمية الشاملة للتعاون مع مصر.

المصدر: وكالة ارنا