جعجع “غير مقتنع” بهذا الأمر..

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. عقب اللقاء، أشار بو صعب الى أن “الزيارة الثالثة تمحورت حول الفراغ الحاصل في البلد وعن إمكان التواصل أكثر بين الأفرقاء للوصول الى حلٍّ ينهي هذا الفراغ القاتل”.

وكشف ان “النقاش تركّز مباشرة على احتمال إقامة حوار أو نقاش بين الأفرقاء أو الكتل، ما يُطرح داخليا في بعض الاحيان وخارجيا في احيان اخرى”، لافتا الى انه لمس “عدم اقتناع رئيس القوات بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر انه من الضروري الإسراع في التوصل الى حلّ ينهي الفراغ الرئاسي”.

اوذكّر انه في كل جولاته لم يَطرح ايَّ اسم كما لم يُسوّق لأي مرشح وما زال على موقفه،” مشددا على “وجوب البحث عما هو مطلوب بعد فشل التوافق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام