الذهب يرتفع والمستثمرون يترقبون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:59 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى “أو سي بي سي” إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأمريكي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب “فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.87 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1298.30 دولار.

المصدر: رويترز