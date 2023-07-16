وفد من “التوحيد الاسلامي” جال في المناطق المحاذية لمزارع شعبا المحتلة

أشارت حركة “التوحيد الاسلامي” في بيان الى أن وفدا من الحركة ضم رئيس المكتب السياسي صهيب شعبان وعضو مجلس الأمناء معاذ شعبان وعلماء من مكتب الدعوة، جال في المناطق المحاذية لمزارع شعبا المحتلة بالقرب من قرية الغجر.

وعبّر المشاركون في الوفد للأهالي المحتلة أراضيهم عن التضامن معهم، مؤكدين “رفض أي مساومة على حبة تراب من وطننا”، لافتين إلى أنّ “الحركة تقف خلف المقاومة الإسلامية في تحرير ما تبقّى من أرض لبنانية محتلّة”، مشدّدين على أن “القرار 1701 لا يمكن أن يكون عائقاً أمام حقنا في تحرير لبنان وكل أراضينا المحتلّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام