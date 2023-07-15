السيد نصر الله بعث رسالة شكر الى الامام الخامنئي لمواساة سماحته برحيل آية الله الشيخ النابلسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2023 - 20:06

السيد نصر الله بعث رسالة شكر الى الامام الخامنئي لمواساة سماحته برحيل آية الله الشيخ النابلسي

منذ 56 mins 15 July، 2023
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لبنان

بعث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى الامام السيد علي الخامنئي رسالة عبَّر له فيها عن الشكر والامتنان لمواساة سماحته وتعزيته الكريمة برحيل اية الله العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي ولتفقده الأبوي والعطوف.
وأبلغ السيد نصر الله الامام الخامنئي شكر ومحبة عائلة الفقيد العزيز وجميع محبيه ومريديه، سائلاً الله تعالى أن يمدَّ في عمر سماحته و يُعزَّ به دينَهُ وعبادَه المؤمنين والمجاهدين وينتصر به لجميع المظلومين في العالم.

وكان السيد نصرالله تلقى رسالة من الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئـيـسـي قدَّم فيها التعازي بوفاة آية الله النابلسي، داعيا الله تعالى أن يتغمَّده بواسع الرحمة والرضوان والجوار مع الصالحين.

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المصدر: قناة المنار

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