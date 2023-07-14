بالصور | متظاهرون أمام السفارة الأمريكية في بغداد يطالبون بوضع حد لتدخلات واشنطن

تظاهر مئات العراقيين، اليوم الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم. ورفع المتظاهرون صورا للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، كما حمل متظاهرون لافتات تحمل عبارات “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل”.

وأغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء خشية إقدام المتظاهرين على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية. وطالب المشاركون بتفعيل قرار اراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، والذي اتخذه البرلمان العراقي سابقاً، وذلك بهدف منع الوصاية والاحتلال الأمريكي. وفي 5 يناير 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية.

كما طالب المتظاهرون بدعم قرار الحكومة السيادي في ملفي الطاقة والاقتصاد، وعبروا عن رفضهم لتقييد حركة الأموال العراقية، مشيرين إلى أنه تسبب بتداعيات اثرت على دفع مستحقات الغاز المجهز للمحطات ما اثر على تجهيز الطاقة الكهربائية في وقت سابق.

المصدر: مواقع