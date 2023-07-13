العلاقات الاعلامية في حزب الله : نستنكر قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 00:50

العلاقات الاعلامية في حزب الله : نستنكر قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها

منذ 2 ساعة 12 July، 2023
سهى بشارة
لبنان

استنكرت العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة ‏اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها.‏

وتابعت في بيان لها “إنّ هذه الخطوة مرفوضة بالكامل وغير مُبرّرة وتتعارض مع القوانين الأوروبية ‏التي تدّعي حماية حقوق الإنسان‎”.

واضافت”إنّ احتجاز حرية الأسيرة المُحرّرة سهى بشارة هو عمل غير قانوني وانصياع ‏لكيان العدو الإسرائيلي‎ ‎‏”.

وختمت”إنّنا إذ نُوجّه التحية ونُعبّر عن تضامننا مع المناضلة بشارة، ندعو الحكومة اللبنانية ‏إلى القيام بواجباتها الوطنية والأخلاقية تجاه بشارة واتخاذ الخطوات والإجراءات ‏المناسبة حيال التصرف غير المقبول للسلطات اليونانية‎”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله

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