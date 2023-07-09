الكابينت الصهيوني يعقد اجتماعاً مساء اليوم

في كيان الاحتلال ، يعقد الكابينت الصهيوني مساء اليوم اجتماعا وصف بالحساس لعرض نتائج العملية العسكرية على جنين واقتراح سلسلة تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية اضافة الى بحث تطورات “الحدود مع لبنان”.

وترأس بنيامين نتنياهو قبل ظهر اليوم جلسة لحكومته وبعد دقائق من بدايتها سارع بالمغادرة للحصول على تحديثات أمنية متعلقة بالحدود الشمالية من سكرتيره العسكري وفق ما قال الاعلام العبري.

وقبل ساعات من اجتماع الكابينت أعلن ما يسمى “وزير الأمن القومي” الصهيوني إيتمار بن غفير معارضة تقديم اي تسهيلات للسلطة الفلسطينية كما ابدى وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش رفضه هذا الامر.

وسبق ان قال الاعلام العبري ان نتنياهو اعلن خلال جلسة مساءلة مغلقة أمام لجنة الخارجية والأمن في “الكنيست”، أنه لا توجد مصلحة لدى تل ابيب في انهيار السلطة مشددا على ضرورة وأد ما سماه الطموح الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة.