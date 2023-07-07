«تويتر» تهدد بمقاضاة «ميتا» بسبب منصة «ثريدز»

هددت شركة «تويتر» بمقاضاة «ميتا بلاتفورمس» بسبب منصتها الجديدة «ثريدز»، وذلك في خطاب أرسله محامي «تويتر» أليكس سبيرو إلى مارك زكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لموقع «فيسبوك».

وتتطلع ميتا التي أطلقت منصتها «ثريدز»، يوم الأربعاء، والتي نجحت في استقطاب أكثر من 30 مليون مشترك، إلى منافسة منصة «تويتر» المملوكة لإيلون ماسك مستفيدة من وجود ملايين المستخدمين لإنستغرام.

وأفاد موقع سيمافور الإخباري بأن سبيرو اتهم «ميتا» في رسالته بتعيين موظفين سابقين في تويتر «كانوا ولا يزالون يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية لدى تويتر».

وكتب سبيرو في الرسالة «تعتزم تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بصرامة، وتطالب ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي معلومات سرية للغاية لدى تويتر».

وقال أندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على ثريدز «ما من أحد في فريق الهندسة الخاص بثريدز كان موظفاً سابقاً في تويتر».

في غضون ذلك، قال إيلون ماسك، مالك تويتر، رداً على تغريدة نقلت الخبر، «لا بأس بالمنافسة، لكن الغش ليس كذلك».

وأشار خبراء في قانون الملكية الفكرية إلى أن تويتر بحاجة إلى تفاصيل أكثر بكثير مما هو موجود في الرسالة لرفع دعوى سرقة أسرار تجارية ضد «ميتا».

المصدر: سي ان ان