بوريل يزور الصين في 10 تموز/يوليو الجاري

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور الصين في الأسبوع القادم للاجتماع مع وزير الخارجية الصيني تشين غانغ.

ونقلت الوكالة عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين خورخيه توليدو قوله “سيصل جوزيب بوريل إلى بكين الاثنين القادم وسيلتقي هناك مع وزير الخارجية الصيني تشين غانغ ومسؤولين صينيين آخرين”.

وذكرت أن توليدو أعلن في منتدى السلام العالمي الحادي عشر في بكين أن بروكسل ستواصل بحث المسائل الاستراتيجية مع الصين ومن بينها مراعاة حقوق الإنسان والنزاع في أوكرانيا.

وأضاف السفير أنه من المرجح أن يواصل الطرفان إجراء الحوار في مجال الاقتصاد والتجارة في أيلول/سبتمبر القادم. كما أعلن عن إمكانية عقد قمة بمشاركة زعماء الصين والاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري.

وأوضح: “نريد التعاون مع الصين حول جميع المسائل في المجالات التي نتعاون ونتنافس ولدينا منافسة منهجية فيها”.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الأنباء حول الزيارة المرتقبة لبوريل إلى الصين تأتي على خلفية محاولات صينية لإقناع أوروبا باتخاذ موقف أقل عدوانية من الولايات المتحدة التي فرضت سلسلة من إجراءات إشراف التصدير على الصين من أجل الحد من وصول بكين إلى التكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: وكالات