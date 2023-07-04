عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 4 تموز/يوليو 2023

العناوين



الأخبار:

ـ جنين: من هنا يدخلون جهنّمَ

ـ لودريان يحضّر مسوّدة حوار بين اللبنانيين

ـ رسالة من العدوّ عبر السفارة الأميركية: لا نريد الحرب… وملف «الخيمتين» بيد اليونيفل

ـ ميقاتي وسلامة لنواب الحاكم: ممنوع المس بـ«صيرفة»

ـ فرنسا في اليوم السادس: قبضة أمنيّة محكمة… والمخاوف الأوروبية تتعمّق

البناء:

ـ الكيان ينتقل من حرب على إيران إلى تهديد لبنان والتلويح بضرب غزة… وينتهي باقتحام جنين

ـ المقاومة تواجه ببسالة وتكتيكات المناورة بهدف إطالة المعركة وإفشال أهدافه وفتح باب التحوّلات

ـ غزة تستعدّ للدخول في المواجهة وفق توقيت غرفة عمليات جنين… وتوقيت المحور في غزة

الجمهورية:

ـ الشهر التاسع: أفق التصعيد مفتوح ـ الراعي: لكشف الفاعلين وترسيم الحدود

ـ هل سيعود لودريان في تموز

اللواء:

ـ قلق متزايد من توسُّع الضربات الإسرائيلية.. ومن نسف عودة النازحين

ـ بشري تدفن الفتنة مع ضحايا «القرنة السوداء».. وترتيبات مالية انتقالية في مصرف لبنان

ـ مواجهات بطولية في جنين: 8 شهداء بمواجهة الدبابات والمسيَّرات

الديار:

ـ تشييع في بشري وقلق من دفن «الحقيقة»… وتعهّدات أمنيّة بتحقيقات سريعة وشفافة

ـ لودريان يُنهي تقريره نهاية الأسبوع… لا مُبادرة… وتوجّه لرعاية حوار يبدو مُتعذراً؟

ـ ترقب لسياسة منصوري في «المركزي»… توتر وإرباك إسرائيلي في مزارع شبعا

النهار:

ـ الراعي وبشري: تشديد النبرة حيال القضاء والجيش

ـ أوسع اقتحام إسرائيلي لجنين منذ 2002 ينذر بمواجهة اوسع

ـ ليلة اهدأ في فرنسا وتجمعات رفضا للاحتجاجات

نداء الوطن:

ـ الفتنة جرّبت راشيا… والراعي: نعرف القاتل ونخشى تخاذل القضاء

ـ تحقيقات الجيش تمضي سريعاً وأيام حاسمة تحدّد مصير “القرنة”

الاسرار:

البناء:

– قال مصدر سياسي إن احتمال تأجيل عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى نهاية شهر تموز بات وارداً في ضوء ما تشهده فرنسا وصعوبة منح اهتمام كافٍ للوضع في لبنان، بالإضافة الى تعثر عقد اجتماع على مستوى اللجنة الخماسيّة التي تضمّ مع فرنسا السعودية وأميركا ومصر وقطر.

– قال مسؤول في فصائل المقاومة في غزة إن غرفة العمليات المشتركة على اتصال مباشر بغرفة عمليات جنين على مدار اللحظة وإن تقدير موقف مشترك يجري بين الغرفتين وإن قرار دخول غزة عسكرياً يرتبط بتقدير غرفة عمليات جنين وقرارها.



الجمهورية:

ـ تخوفت مصادر أمنية من تحديات جسيمة تضغط على الواقع الأمني ِبفعل انعدام الانتظام العام وغياب أي معالجات حقيقية.

ـ تستعد جهة مسؤولة لاتخاذ تدبير حازم تجاه موظفة تجاوزت الخطوط الحمر في عدم التزامها القانون والأصول.

ـ سعى بعض الوسطاء الى تأمين اتصال بين رئيس تيار سياسي ومسؤول كبير في حزب بارز إلاّ انه قوبل بالرفض “لأنّ الأول حسم خياره في التموضع في جبهة الخصومة، فهو مقتنع بذلك والله يسعدو ويبعدو”.



اللواء:

– يتزايد التشاؤم لدى جهات رسمية من إمكان ترتيب خطة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قبل إقرار برنامج دولي – عربي، لإعادة إعمار سوريا..

– تتجه عاصمة غربية صديقة للبنان لإعادة النظر «بالخدمات السريعة» التي كانت تقدّمها لما يمكن وصفه بأصدقاء في لبنان!

– تتدخل جهات محسوبة على جهات نافذة في شل حركة التفتيش عن المخالفات والمفاسد في الخدمات والمياه والغذاء في بعض الأقضية الجنوبية..

النهار:

ـ يرى نائب أن لوزارة المال أذن صماء تعتمدها لعدم الاستجابة لمطالب النواب بالحصول على تقرير التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأن الوزير يوسف الخليل يستجيب لمرجعية واحدة.

ـ استرعى الاهتمام تكريم رئيس هيئة قضائية أحيل إلى التقاعد من قبل ناشط سياسي شيعي جبيلي في ضاحية بيروت، ويحمل أكثر من دلالة سياسية.

ـ ما زال اسم وزير سابق، من الأسماء المتداولة للخيار الثالث على الرغم من ابتعاده عن الأضواء والإعلام.

ـ توقف مراقبون عند علاقة متينة تربط نائبا ناشطا مع رأس مرجعيته الدينية ودولة عربية ذات تأثير كبير في لبنان.

ـ لوحظ أن أكثر من مرجعية سياسية ووزراء ونواب غادروا إلى الخارج لتمضية عطلة الأضحى وما بعدها، بعدما تأكدوا من صعوبة انتخاب الرئيس قريبًا.



نداء الوطن:

ـ لوحظ أنّه لم توجّه الدعوة إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للمشاركة في الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، وخصص لمطار رفيق الحريري الدولي، وقد ربطها البعض بالحساسية التي تصيب العلاقة بين الرجلين.

ـ يتردد أنّ نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يعاني من «نيران صديقة» يوجهها أحد نواب الحاكم.

ـ أفادت المعلومات أنّ الوزير السابق جهاد أزعور سيتوجه الأسبوع المقبل إلى باريس للقاء الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان، وأكدت المعلومات أنّ أزعور مستمر بترشيحه.

المصدر: صحف