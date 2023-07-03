تقرير لجان التكافل الاجتماعي لحزب الله في صيدا

عرض قطاع صيدا في حزب الله في بيان ” لواقع التقديمات الإجتماعية خلال شهر حزيران حيث قدم الفرع الاجتماعي في القطاع تقريره الشهري عن نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على توفير المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، في حين شملت تلك التقديمات أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة ومية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددا من أحياء المدينة. وتوزع عمل اللجان في بلدات: عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي وزغدرايا.

وشملت تلك التقديمات الخدمات الآتية: ادوية عدد 1413, حصص تموينية عدد 543 , مساعدات مالية عدد 938, استشفاء عدد 106, تعزية عدد 44, زيارة عوائل عدد 58, عيادة مرضى عدد 6, توزيع البسة عدد 1866, تنظيف مسجد عدد 4, معاينة طبية عدد 145, تأمين فرصة عمل عدد 4, حل مشكلة عدد 31, خدمة مسن عدد 1, مأدبة افطار عدد 1, توزيع حصص محروقات عدد 30 , كسوة العيد عدد 76, حملة نظافة عدد 3, تأمين اضاحي عدد 204, توزيع حلوى عدد 7, توزيع حليب اطفال عدد 60, ورشة الوقاية من المخدرات عدد 1, توزيع اخذية عدد 1, تأمين وسيلة تدفئة عدد 1 , تكفل عدد 1, يوم صحي عدد 3 ليبلغ عدد الانشطة 8095 نشاطا استهدف 8724 مستفيدا بتكلفة اجمالية بلغت 12,822,000,000 ل.ل. (اثنا عشر مليارا وثمانمئة واثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية ).

وتوجه مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر بالشكر والتقدير لأصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار داعيا إلى الاستمرار في المساهمة في دعمها خلال الأشهر المقبلة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.