في غزة مسيراتٌ داعمةٌ لمخيم جنين ومقاومته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 3 2023 - 20:40

في غزة مسيراتٌ داعمةٌ لمخيم جنين ومقاومته

منذ 8 mins 3 July، 2023
عربي وإقليمي - غير مصنف - فلسطين

في غزة خرجت مسيراتٌ داعمةٌ لمخيمِ جنين ومقاومتِه وسطَ التأكيدِ على وحدةِ الساحاتِ بمواجهةِ العدوان.

التعليقات

ذات صلة