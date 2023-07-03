مواكبة | عدوان جنين… مواقف منددة باعتداءات الاحتلال

زفّت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية صباح الاثنين، شهداء مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي فجر اليوم.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان عسكري أنها “في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وإن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم”، داعية كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها “للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد”.

وأشارت في بيانها إلى أن “استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة”.

ودعت “أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه”، داعية المقاومين في كل الساحات “للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه”.

من جهته، قال قيادي في سرايا القدس – كتيبة جنين إن “المجاهدين الأبطال ومعهم فصائل المقاومة يسطرون أروع الملاحم ومعاني الإصرار والتحدي والمواجهة والصمود في وجه هذا الاحتلال المجرم”.

وأكد القيادي لفضائية فلسطين أنه “لا زال في جعبتنا المزيد والمزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو وتذل جيشه، ونقول للغبي نتنياهو وقيادة جيشه الحمقاء أننا لم نبدأ بعد”.

وأكد القيادي في كتيبة جنين أنه “نجدد اعتزازنا الكبير وافتخارنا بشعبنا المجاهد الصابر المحتسب ولأهلنا الصامدين في مخيم جنين وهم يخوضون معنا هذه الجولة حاملين أرواحهم على أكفهم فداءً لهذه الأرض ولمشروع المقاومة وشباب المقاومة المستبسلين في ميدان مقارعة هذا العدو”.

ودعا القيادي كل المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا في الضفة المحتلة والداخل المحتل، إلى “الانخراط في هذه الملحمة البطولية ملحمة “بأس جنين”، ولتكن انتفاضة وغضبة عارمة في وجه هذا الكيان الغاصب” .

القائد النخالة: دور المرأة الفلسطينية لا يقل أهمية عن المقاتلين في الميدان

من جهته، وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اليوم تحية لأمهات وزوجات شهداء معركة ثأر الأحرار، مؤكداً أن “المرأة الفلسطينية وخاصة أمهات الشهداء وزوجاتهم نموذج يحتذى به لكل نساء الأرض، في العطاء والتضحية”.

وأكد القائد النخالة، خلال كلمة له في مهرجان لتكريم أمهات وزوجات شهداء معركة ثأر الأحرار، أن “مسؤوليات أمهات وزوجات الشهداء كبيرة وحضورهن له أثر كبير في جهاد مقاتلينا على امتداد وجود الشعب الفلسطيني، وأن حضورهن في كل المواقع لا يقل أهمية عن حضور المقاتلين في ميادين القتال”.

حماس: المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها تخوض معركة جنين

عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أكد أن “المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها وتشكيلاتها العسكرية تخوض معركة وطنية بامتياز في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها. وقال بدران، في تصريح خاص لوكالة شهاب للأنباء، إن “معركة جنين وطنية بامتياز حيث تقاتل فيها كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى جنباً إلى جنب في مواجهة عدوان إجرامي تقوده حكومة الاحتلال”.

وتابع “نحن واثقون من عجز الاحتلال عن إضعاف روح المقاومة في جنين و متأكدون من فشله في إنهاء حالة المقاومة المستمرة رغم تزايد أعداد الشهداء والجرحى وتدمير البيوت السكنية”.

وأكد أن “شعبنا هو صاحب الحق والقضية وسيواصل مسيرته النضالية حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة”، مؤكداً أن “المطلوب من الجميع الآن توسيع ساحات المواجهة بمختلف أشكالها لتشمل مختلف المدن والقرى والمخيمات في الضفة، لمنع الاحتلال من الاستفراد بجنين”.

وأردف “شعبنا الفلسطيني موحد في هذه المواجهة وهو يقف إلى جانب المقاومة ويدعمها؛ لأنه يؤمن أن مشروع المقاومة هو الذي يمثله وهو القادر على حمايته والدفاع عنه وتحقيق طموحاته”. ودعا “لضرورة استمرار الحراك الشعبي بمختلف أشكاله دعماً واسناداً للمقاومة في الميدان”.

الجهاد الإسلامي: مخططات الاحتلال ستبوء بالفشل

كما أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، أن العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين “لن يكسر المقاومة الفلسطينية، وأن مخططات الاحتلال ستبوء بالفشل”.

وقال شهاب في تصريح لوكالة شهاب للأنباء، “إذا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على جنين سيكون أمام المقاومة الفلسطينية ما ستفعله خلال الوقت القصير”. وذكر أن ما يجري في جنين “يأتي في إطار تنقيذ مخططات الحكومة اليمينة المتطرفة بضم الضفة الغربية. وبين أن الاحتلال يستهدف جنين باعتبارها عنوان للحالة الكفاحية بالضفة ومخزون الكرامة الوطنية الفلسطينية”.

ايران: أحداث جنين نموذج واضح عن إرهاب الدولة

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني تعليقاً على الأحداث في جنين، “نشهد تطورات مريرة منذ ليلة أمس من خلال هجوم الكيان الصهيوني على مدينة جنين بمختلف الطرق ولا سيما الهجوم الجوي”، معتبراً أن “هذا نموذج واضح عن إرهاب الدولة”.

وأضاف “الوقوف أمام الانتهاكات الصهيونية من واجب المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، التي نتوقع منها العمل بجدية وفاعلية بهذا الصدد وللدفاع عن الشعب الفلسطيني”. ولفت إلى أن “الانتهاكات الأخيرة تظهر مرة أخرى أن التطبيع ليس مؤثراً ورادعاً لإيقاف آلة الحرب الصهيونية ولا يمكن الثقة بهذا الكيان ولا يمكن الدخول في سلام معه”.

مصر تطالب بوضع حد للعدوان

في السياق، أدانت وزارة الخارجية المصرية الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدة “رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية”.

وحذرت من “المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين”، مطالبة “الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته يوماَ بعد يوم”.

الأردن: للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات

الأردن أعرب في بيان عن إدانته “للتصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، داعية المجتمع الدولي لـ”التحرك الفوري” لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وشدد الناطق باسم الوزارة الأردنية، سنان المجالي، في البيان، على “ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

وأكد المتحدث الأردني “ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري”، محذراً من “عواقب التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف”، على حد تعبيره.

كما شدد على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”.

المصدر: فلسطين اليوم + وكالة شهاب