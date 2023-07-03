اعلام العدو: قوات الجيش الاسرائيلي تزيل طبقة الاسفلت عن الطرقات في جنين للكشف عن العبوات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 12:52
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وزارة الصحة الفلسطينية : 7 شهداء و28 اصابة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم جنين
اشتباكات مسلحة مستمرة مع قوات الاحتلال في جنين وطائرات الاحتلال تواصل استهدافها لمواقع في المدينة
مصادر عبرية: اقتحام جنين قد يستمر يوم او يومين والاحتلال مستعد لإحتمال اطلاق صواريخ من غزة
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: لن نسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: إن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة
سرايا القدس كتيبة جنين تستهدف اليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات وتحقق اصابات مباشرة
كتيبة جنين: عبوات ناسفة (طارق 1) تدخل الخدمة للمرة الأولى وتشعل النار في آلية مصفحة للاحتلال الاسرائيلي وتقتل من فيها
كتيبة جنين: أفشلنا محاولات تقدم للقوات الاسرائيلية على أكثر من محور بعد اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي
كتائب شهداء الاقصى _ لواء الشهداء : مقاتلينا يخوضون اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على اطراف مخيم جنين
اعلام العدو: نشر بطاريات القبة الحديدية تحسبا لأي قصف صاروخي ردا على عملية جنين
اعلام العدو : القوات التي تشارك في اجتياح جنين " لواء الكومندوز ، لواء المظليين ، وحدات المستعربين ، قوات اليمام"
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية : ندعو اهلنا في ارجاء الضفة الى الوقوف الى جانب جنين والدفاع عن اهلها
هنية: الدم الذي يراق على ارض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات
رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان تطالب وزارة المالية بدفع الرواتب المتأخرة وتستغرب الإهمال والتسويف والمماطلة
رابطة موظفي الادارة العامة: الاضراب المفتوح هو رد على الاستهتار بحق الموظفيين وخطوة استباقية لما يتم تحضيره في الموازنة
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مع دخول الحرب أسبوعها الـ12
الأمن الروسي: إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم
شرطة مدينة بالتيمور الأميركية: مقتل 2 وإصابة 28 في إطلاق نار عشوائي في المدينة الواقعة بولاية ماريلاند
اعلام العدو: قوات الجيش الاسرائيلي تزيل طبقة الاسفلت عن الطرقات في جنين للكشف عن العبوات
منذ 52 mins
3 July، 2023
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