الشيخ البغدادي: الحوار الجدّي لا يكون بشروط مسبقة

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أنّ “الحوار الذي ندعو إليه من أجل انتخاب رئيسٍ للجمهورية هو حوار جِدّي للغاية، وهذا يلزم عدم وضع الشروط المسبقة من أي أحد، والبحث يكون عن المواصفات التي تنطبق على الشخص المزمع انتخابه”.

وقال خلال لقاء في بعلبك “عندما أيّدنا ترشيح الوزير السابق فرنجية، إنّما أيّدناه كونه مرشّحًا جدّيًاً تنطبق عليه المواصفات التي تنسجم مع مصلحة البلد من وجهة نظرنا، وليس من باب التحدي لأحد ولا نبحث عن مشكلة إضافية، فلبنان في غنى عن المشاكل، إنما نريد رئيسًا شفافًا يحمل الهم المعيشي ولديه القدرة على معالجة الملفات العالقة، وأهمها ملف النزوح السوري والعمل على حماية لبنان من الأطماع الإسرائيلية سواء المتعلقة بأمن الوطن أو بثرواته الطبيعية”.

ودعا اللبنانيين إلى أن “يستفيدوا من المناخات الإقليمية الإيجابية، فهناك التفاهم الإيراني- السعودي الجدّي وأيضاً الضعف الأميركي سواء ما يرتبط بانقساماتهم الداخلية والتضخم الاقتصادي، أو الإخفاقات التي منيوا بها جرّاء حربهم مع روسيا في أوكرانيا والهزائم الواضحة في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، فالأميركي أينما حلّ يحلّ معه الخراب والحروب وقتل الأبرياء وتدمير الاقتصاد، وهذه الصورة يجب أن تكون واضحة وجليّة لدى اللبنانيين”.

المصدر: بريد الموقع