كتيبة جنين: اسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال في سماء مخيم جنين والسيطرة عليها وهي الطائرة الثانية خلال هذه المعركة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 11:16

كتيبة جنين: اسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال في سماء مخيم جنين والسيطرة عليها وهي الطائرة الثانية خلال هذه المعركة

منذ 56 mins 3 July، 2023
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