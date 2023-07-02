الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف الشريف وتعتبره عملاً معادياً للإسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2023 - 20:20

الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف الشريف وتعتبره عملاً معادياً للإسلام

منذ 2 ساعة 2 July، 2023
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