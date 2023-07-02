الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف الشريف وتعتبره عملاً معادياً للإسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2023 - 20:20
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حركة الجهاد الإسلامي: مساعي تغيير قواعد الاشتباك عبر قصف سوريا ستبقى حسابات صهيونية خاطئة ومن حقها الدفاع عن نفسها
حركة حماس: تكرار القصف الصهيوني على سوريا إرهاب وبلطجة ومن حقها أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل لمواجهة العدوان
النائب حسين الحاج حسن: لا بد من الحوار وانتخاب رئيس في أقرب وقت لأنه المدخل الرئيسي لمعالجة كل مشاكل البلاد
الشيخ نبيل قاووق: حبل التقاطعات قصير والصيغة التوافقية وحدها الفرصة الحقيقية للحل والخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي
الجيش اللبناني يدعو للتحلي بالمسؤولية والحرص على السلم الأهلي وعدم الانجرار وراء الشائعات بما خص حادثة القرنة السوداء
الشيخ علي الخطيب: نحذر من الفتنة وندعو إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القضاء والجيش لكشف ملابسات ما حصل في القرنة السوداء
الشيخ أحمد قبلان: ندين بشدة ما جرى في القرنة السوداء والمطلوب وأد الفتنة وتحقيق العدالة بأقصى سرعة
عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان: اللبنانيون لا يملكون ترف الوقت في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية
وزير العمل مصطفى بيرم يوقع مع نظيره الإيراني في طهران مذكرة تفاهم في مجالات ريادة الأعمال وخلق فرص العمل
مدينة النبطية تشيع النائب السابق حبيب صادق الذي وافته المنيه عن عمر ناهز 92 عاماً
اصدار نتائج الشهادات المهنية اليوم عند الساعة الـ 21:00 عبر الموقعين التاليين: Results.vte.gov.l | Results.vte-gov.com
مصادر المنار: رابطة الموظفين العموميين تعقد اجتماعاً لها لبحث تحركها في الأيام المقبلة بعد عدم قبض الرواتب وبدل النقل
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: علاقة استراتيجية تتشكل تدريجيًّا بين إيران والصين وروسيا
منظمة التعاون الإسلامي: نشدد على تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية وندعو لتدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف
الخارجية الإيرانية: ممارسة التمييز ضد المهاجرين في أوروبا أدى إلى خلق أوضاع غير مناسبة للمواطنين ومنهم في فرنسا
الخارجية السويدية: حرية التعبير تتمتع بحماية قوية لكن هذا لا يعني أن الحكومة تدعم كل رأي يجري التعبير عنه
قائد شرطة باريس: إعلان حالة الطوارئ غير ضروري في الوقت الحالي والحافلات وقطارات الترام لن تعمل بعد التاسعة هذه الليلة
قائد شرطة باريس: حشد 7 آلاف شرطي لمواجهة أعمال الشغب وسنعزز الحماية لرئيس بلدية "ليه لي روزيس" بعد الهجوم على منزله
الدفاع الروسية: صد 11 هجومًا للقوات الأوكرانية باتجاه دونيتسك ومقتل أكثر من 600 عسكري خلال الساعات الـ24 الماضية
الخارجية الروسية: موسكو ستقوم بالرد المناسب على قرار رومانيا تقليص التمثيل الروسي فيها
الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف الشريف وتعتبره عملاً معادياً للإسلام
منذ 2 ساعة
2 July، 2023
الحكومة السويدية
حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
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