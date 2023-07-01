قوات العدو الاسرائيلي اقتحمت بلدات عدّة في نابلس بالضفة المحتلة.. واندلاع مواجهات

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدات وقرى عدة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، تخللها اندلاع اشتباكات ومواجهات.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من عدة آليات اقتحمت بلدة بيتا ولاحقت فتية وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين”، وقالت إن “قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سالم وروجيب وانسحبت منهما في ساعات الفجر الأولى، دون أن يبلغ عن اعتقالات”.

وتستمر قوات الاحتلال بارتكاب جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، ما يدفع الشباب الثائر والمقاومون إلى تصاعد العمليات الفدائية في المدن والقرى المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم