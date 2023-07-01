مولدافيا: مقتل شخصين بإطلاق نار في أحد المطارات واعتقال المنفذ

أعلنت حكومة مولدوفا أن “شخصين قتلا الجمعة في مطار كيشيناو الدولي على يد مواطن أجنبي أطلق النار عليهما من مسدس خطفه من ضابط شرطة الحدود”.

وأفادت وزارة الداخلية المولدوفية أن “الحادث اسفر عن مقتل شخصين، في حين تم اعتقال مطلق النار، وهو مصاب وبحاجة لتلقي العلاج”.

وأعلنت الحكومة المولدوفية “وقع حادث اطلاق نار في مطار كيشيناو الدولي”، واوضحت “الحادث نجم عن منع مواطن أجنبي من دخول مولدوفا وخلال اصطحابه لمنطقة الانتظار تمهيدا لاعادته، تمكن من خطف المسدس من ضابط حرس الحدود وأطلق النار فأصاب شخصين بجروح قاتلة”.

وقرر مجلس الوزراء على إثر الحادث تأخير جميع الرحلات الجوية، وإجلاء الركاب من المطار، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الأوضاع الطبيعية، واستعادة الأمن والنظام في المطار.

المصدر: روسيا اليوم