رويترز: زيلينسكي أمر الجيش الأوكراني بتعزيز الجبهة الشمالية الحدودية مع بيلاروسيا بعد فشل تمرد “فاغنر” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2023 - 16:18

رويترز: زيلينسكي أمر الجيش الأوكراني بتعزيز الجبهة الشمالية الحدودية مع بيلاروسيا بعد فشل تمرد “فاغنر”

منذ 1 ساعة 30 June، 2023
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