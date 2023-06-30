غاتيلوف: الغرب يستغل الدول الإفريقية عبر الاستعمار الجديد

حذر ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف غينادي غاتيلوف، من أن الغرب يستغل الدول الإفريقية عبر الاستعمار الجديد من أجل تحقيق مكاسب، وهو ما يشكل تهديدا للقارة.

وقال غاتيلوف خلال حفل استقبال بمناسبة تنظيم المنتدى الروسي الإفريقي الثاني إن “القارة الأفريقية، لسوء الحظ، ما زالت تواجه العديد من التحديات والتهديدات، ذلك أن الممارسات القمعية الغربية قد تطورت في وقتنا الراهن لما يعرف بالاستعمار الجديد”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها متمسكون بعناد بالهيمنة العالمية القائمة على “مجموعة القواعد” التي تطبق على الجميع باستثنائهم.