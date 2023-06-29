تقرير مصور| تنديد واسع في العالم بجريمة حرق نسخة من القرآن

توالت ردود الفعل المنددة اسلاميا وعربيا ودوليا بجريمة حرق متطرف سويدي نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

كما اقتحم محتجون غاضبون السفارة السويدية في العاصمة بغداد للتعبير عن استيائهم من إحراق القرآن أمام مسجد إسلامي في العاصمة السويدية.

وتمكن المحتجون الذين تجمعوا في وقت سابق أمام مبنى السفارة في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد من كسر بوابتها والدخول الى باحتها الداخلية، وطالب المحتجون بطرد السفير السويدي، وقد علم ان عددا من موظفي السفارة السويدية قد فر من مبنى السفارة تحت حماية القوات الامنية.

ادانات في لبنان

حزب الله يدين التعدي على القرآن الكريم في السويد ويدعو الدول العربية والاسلامية الى القيام بكل الخطوات المناسبة لوقف هذه الاعتداءت المتكررة.

ودانت حركة أمل جريمة إحراق وتمزيق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم. واشارت في بيان صادر عن مكتبها السياسي الى ان تكرار مثل هذه الجريمة هو اعتداء على كل الرسالات السماوية، داعية المرجعيات الروحية في كل انحاء العالم الى وقفة جادة ومسؤولة لوضع حد لمثل هذه الجرائم المتمادية

واعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ان التعرض للمصحف الشريف في السويد ينم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة داعيا الى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يسيء إلى الإسلام والمسلمين.

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى اعتبر حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد تعدّي عنصري سافر على الأديان السماوية، لتسعير العداء وتأجيج نار الفتن.

السيد علي فضل الله اعتبر ان تراخي الحكومة السويدية وغيرها من الحكومات الغربية في مواجهة مثل هذا النهج المتطرف سوف يولد تداعيات سلبية خطيرة.

رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي وصف احراق المصحف الشريف بالعمل الجبان والحاقد والخبيث والمدان على كل المستويات الانسانية والاخلاقية.

تجمع العلماء المسلمين دعا شعوب العالم الإسلامي للتظاهر تعبيرا عن استنكارهم لهذا العمل اللاأخلاقي والى مقاطعة البضائع السويدية .

جبهة العمل الاسلامي وصفت ما جرى بأنه إرهاب فكري وإجرام دولة عنصرية لأنها بذلك تسمح بنمو الحقد والكراهية.

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية اعتبرت ان هذه الجريمة تبين حجم النفاق وزيف القيم التي تدعيها الدول الغربية، وهي التي تدعم الإرهاب والتطرف والانحلال.