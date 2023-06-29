تقرير مصور| السويد تنتهك مشاعر اكثر من مليار مسلم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 22:22

تقرير مصور| السويد تنتهك مشاعر اكثر من مليار مسلم

منذ 1 ساعة 29 June، 2023
أخبار دولية - السويد

السويد تنتهك مشاعر اكثر من مليار شخص .. من اجل رجل واحد .

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