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June 29 2023 - 12:52

الخارجية اللبنانية تدين احراق القرآن: ندعو الى وضع حد نهائي لهذه الاستفزازات

منذ 52 mins 29 June، 2023
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بـ “أشد العبارات عملية إحراق القرآن الكريم في السويد من قبل مجموعة من المتطرفين”.

وقالت في بيان “إن هذا العمل الذي يتكرر للمرة الثانية يشكل اعتداء على مقدسات المسلمين واستفزازا لمشاعرهم، ويأتي ليزيد من حدة الإسلاموفوبيا والكراهية تجاههم بدلا من ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات، وهو ما لا يمكن تبريره بذريعة حرية التعبير كونه يؤجج الحقد ويولد العنف”.

ودعت الوزارة الى “وضع حد نهائي لهذه الاستفزازات واعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون، نظرا لانعكاساتها وإرتدادتها السلبية على العلاقة بين الأديان والشعوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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