مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار اليوم الاربعاء 28-6-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2023 - 20:58
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حجاج بيت الله الحرام يستكملون مناسك الحج برمي الجمرة الكبرى بعد أن فاضوا من مزدلفة الى منى
عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيًا من المسجد الأقصى ومحيطه عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى
جيش الاحتلال الاسرائيلي يقرر اغلاق حاجز الجلمة شمال جنين بعد تعرضه لاطلاق نار من سيارة مجهولة
وزارة الدفاع السورية: تدمير مقار ومعدات لتنظيمات ارهابية في منطقة جبل الاربعين بريف إدلب والقضاء على العشرات منهم
البرهان يؤكد في اتصال مع اردوغان قبول السودان بأي مبادرة تركية لوقف الحرب واحلال السلام
فرنسا: مواجهات عنيفة وإحراق مقار رسمية في ضواحي باريس بعد مقتل عامل توصيل برصاص الشرطة
الرئيس الفرنسي يدعو للهدوء ويعرب عن تأثره بعد مقتل شاب بنيران الشرطة
وزير الخارجية الاميركي: روسيا تعاني من أزمات عدة وتراجعت مكانتها الاقتصادية عالميا
بلنكين: الولايات المتحدة تسلم اوكرانيا كل ما تحتاجه لانجاح هجومها المضاد
لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي تطالب بايدن بمنح اوكرانيا صواريخ بعيدة المدى
الخارجية الروسية: أي تزويد لاوكرانيا بالاسلحة يعتبر تصعيدا للنزاع
سويسرا ترفض طلب المانيا بيعها 96 دبابة "ليوبارد" مخصصة لاوكرانيا
الرئيس البولندي: وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا تهديد محتمل للمنطقة
الدفاع الروسية: شويغو بحث مع رئيس الاركان العامة الايرانية قضايا التعاون العسكري والامن الاقليمي والدولي
السويد: الشرطة تعطي الاذن لمتظاهرين خارج أحد المساجد في ستوكهولم باحراق نسخة من القرآن الكريم
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: حرق القرآن في السويد انتهاك فاضح لحرية الدين واساءة لكل المؤمنين في العالم
مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار اليوم الاربعاء 28-6-2023
منذ 35 mins
28 June، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
المصدر:
قناة المنار
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