مقدمة النشرة الرئيسية في قناة المنار اليوم الاثنين 26-6-2023

من صاروخِ جنين الى مُسيّرة زبقين، امتدَّ الاخفاقُ الصهيونيُ والخيبةُ التي تتراكمُ حتى تَسلِبَ منهم الهيبة ..

في فلسطينَ المحتلةِ اعلنت كتائبُ العياش في عمليةٍ مصورةٍ استهدافَ مستوطنةٍ صهيونيةٍ في غلافِ جنين بصاروخينِ من طراز قسام واحد . فيما احدٌ من مراقبيهم لم يَحتمل الخبرَ معتبرينَ انه تطورٌ خطيرٌ جدا..

وفي جنوبِ لبنانَ اعلنت المقاومةُ الاسلاميةُ في بيانٍ اسقاطَ مُسيّرةٍ صهيونيةٍ في وادي العزية قربَ بلدةِ زبقين الجنوبية. المسيّرةُ التي قَطعت سبعةَ كيلومتراتٍ خارقةً السيادةَ اللبنانيةَ اَسقطتها المقاومة ، فكانت ومعلوماتها التي جَمعتها كاميراتُها صيداً ثمينا ..

وفيما لا يَعني المقاومينَ سوى الاثمانِ التي يُكبدونَها للعدو، فانَ الاسفَ على دعاةِ السيادةِ الذين دَفنوا رؤوسَهم في رمالِ التجاهلِ لكي لا يَرَوُا الخرقَ الصهيونيَ وحتماً لن يَرَوا انجازَ المقاومينَ بحمايةِ السيادةِ اللبنانية ..

وعلى الساحةِ المحليةِ لا جديدَ يذكرُ ولا طريقَ متاحاً لايجادِ الحلولِ الا طريقُ الحوارِ والتلاقي كما جددَ حزبُ الله على لسانِ عددٍ من قادتِه ومسؤوليه، فالاشهرُ الثمانيةُ من التمترسِ والمواجهةِ كافيةٌ لإثباتِ عدمِ جدوى هذا المسارِ لانتخابِ الرئيس ..

وفي المسارِ الحياتي اعلانٌ لافتٌ لكهرباءِ لبنانَ عن نجاحِ الخطةِ والنيةِ بزيادةِ ساعاتِ التغذية، اما زيادةُ التعرفةِ على الكهرباءِ والمياهِ والاتصالاتِ وغيرِها فأمرٌ غيرُ مقبولٍ قبلَ النظرِ بالايراداتِ الشهريةِ للاسرِ اللبنانية. موقفٌ لوزيرِ الاشغالِ علي حمية بعيداً عن النكدِ السياسي وانما من اجلِ الحفاظِ على الامنِ الاجتماعي ..

في المعلوماتِ الامنيةِ عن الجبهةِ الروسيةِ الاوكرانيةِ انَ اخفاقاً كبيراً مُنِيَ به الهجومُ الاوكرانيُ المضاد، وانَ خيبةً كبيرةً مُنِيَ بها المراهنونَ على تحركِ جماعةِ فاغنر، فيما كشفَ قائدُ تلكَ القوةِ يفغيني بريغوجين من بيلاروسيا انَ هدفَ تحركِه لم يكن الاطاحةَ بالحكومةِ الروسيةِ وانما منعُ تدميرِ مجموعتِه. اما الحكومةُ الاميركيةُ فقد سارعت الى التبرؤِ من تحركِ بريغيجين، وهو ما اَخبرتهُ سفارتُها في موسكو للخارجيةِ الروسية.

المصدر: قناة المنار