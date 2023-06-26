بالفيديو والصور| المقاومة الإسلامية تُسقِط طائرة مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

أسقطت المقاومة الإسلامية عند الساعة ١٢ من ظهر اليوم الاثنين، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب لبنان. الطائرة المسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون.

وتُظهِر الصور كيف حاول العدو الإسرائيلي إستعادة السيطرة على الطائرة المسيّرة بعد إصابتها دون أن ينجح بذلك.

مواصفات الطائرة المسيّرة:

النوع: R – Copter 1000

الطول: ١٧٠ سم

العرض: ٢٠٠ سم

مزوّدة بكاميرتين ذات جودة عالية.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية