الكهرباء | رفع التغذية في بيروت الى 6 ساعات

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنّها “سوف تعمد إلى زيادة التغذية الكهربائية بمقدار ساعتين إضافيتين يومياً زيادة على عدد الساعات المقرّر عموماً، وذلك اعتباراً من 28/6/2023 وحصراً للمخارج التي تم الكشف عليها خلال المرحلة الأولى من خطة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، وقد تم الكشف لتاريخه من بينها على حوالي 58 مخرجاً في بيروت الإدارية، إضافة إلى مخارج مخصصة لمرافق عامة، على أن تُستكمل حملة الكشف ونزع التعديات على مخارج أخرى في هذه المرحلة، ولتشمل في مراحل أخرى كافة المناطق اللبنانية، وذلك تباعاً بحسب القدرات اللوجيستية المتاحة للمؤسسة وبالتنسيق مع القوى الأمنية”.

واعلنت “أسماء المخارج التي ستستفيد، في هذه المرحلة الأولى، المناطق التي تستمد منها الطاقة الكهربائية من هذه الزيادة بمقدار ساعتين ليُصبح عدد ساعات التغذية لها بحدود 6 ساعات يومياً، وهي:

راس بيروت – المنارة – قريطم – جزء من الحمرا – عين التينة – السادات – الروشة – الأونيسكو – السوليدير – الأشرفية – السيوفي – كرم الزيتون – الجعيتاوي – النهر – أوتيل ديو – الناصرة – مار متر – مار مخايل – العدلية – بدارو – راس النبع – الكرنتينا”.

واشارت من ناحية أخرى، إلى أنها “سوف تقوم بتشغيل مجموعة إضافية في معمل دير عمار خلال فصل الصيف لزيادة القدرة الإنتاجية”.