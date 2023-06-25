الامن العام اللبناني يعتذر عن العطل التقني الذي حصل في مطار بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2023 - 18:16

الامن العام اللبناني يعتذر عن العطل التقني الذي حصل في مطار بيروت

منذ 1 ساعة 25 June، 2023
الامن العام اللبناني
لبنان

قال مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان له الاحد “بتاريخ اليوم 25/6/2023، حصل عطل تقني غير متوقع على النظام المعلوماتي المعتمد من قبل الامن العام لتسديد حركة المسافرين في الوصول والمغادرة، في مطار رفيق الحريري الدولي”.

وتابع “من اجل تسيير امورالمسافرين عموما والمغادرين خصوصا، تم الانتقال مؤقتا الى العمل على نظام معلوماتي رديف، لحين اصلاح العطل الذي طرأ”، واضاف “بالفعل تمكن الفريق الفني في المديرية من اعادة الامور الى وضعها الطبيعي بعد اجراء المقتضى”.

وقال البيان إن “المديرية العامة للامن العام، اذ تعتذر من كل المسافرين، وتعلمهم انها قامت باتخاذ كل الاجراءات لتسهيل امورهم، ومنها زيادة عناصر الامن العام على الكونتوارات، في قاعتي الوصول والمغادرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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