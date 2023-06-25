فلسطين… المقاومون يطلقون النار على الاحتلال شمال الضفة والأخير يشنّ حملة اعتقالات واسعة

أطلق مقاومون فلسطينيون الأحد، النار باتجاه قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة، دون الإعلان عن وقوع إصابات. وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار من مركبة مسرعة باتجاه قوة عسكرية تابعة للاحتلال على أحد المفترقات، بالقرب من بؤرة سيلا الاستيطانية.

وقالت القناة 12 العبرية إن الجيش الإسرائيلي يجري عمليات تمشيط قرب نابلس، في أعقاب إطلاق نار من مركبة مسرعة تجاه قوة من الجيش. وأوضحت القناة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات ويغلق مداخل بعض القرى جنوب نابلس بعد عملية إطلاق النار.

حملة اعتقالات

من جهة ثانية، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأحد 25 حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتادهم إلى مراكز تحقيقه.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي وادي الباذان ويعبد، وسلمت قوات الاحتلال، شابا بلاغاً لمراجعة مخابراتها. وقالت المصادر ذاتها إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز “حوميش” العسكري جنوب جنين سلمت المواطن محمد الصوص بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، بعد احتجازه على الحاجز أثناء مروره.

وفي طولكرم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجز شوفة العسكري جنوب شرق المدنية. وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية التي تشكّل حاجزاً عسكرياً دائماً على مدخل القرية، أمام المركبات المارة، في الوقت الذي تواجدت فيه المركبات العسكرية وشرطة الاحتلال في المكان.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليمان أبو غوش، شقيق الشهيد حسين أبو غوش، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

المصدر: فلسطين المحتلة