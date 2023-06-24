قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الليلكي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة- البلاغ التالي: “نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، وبخاصة سرقة الدراجات الآلية التي تستهدف شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المناطق، تبين أن الرأس المدبر لعمليات السرقة، ويدعى: ع. ح. (من مواليد العام 1982، لبناني). وهو يدير عدة عصابات لسرقة الدراجات، وحذر جدا في تنقلاته. كما تبين أنه أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم سرقة دراجات آلية، وبحقه عشرات الاسبقيات بجرائم سرقة ومخدرات وإطلاق نار منذ العام 2007.

كلفت القوة الخاصة في الشعبة، بالعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة استمرت لعدة أسابيع، نفذت القوة المذكورة عملية خاطفة في محلة الليلكي أدت إلى توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إدارته لعدة عصابات لسرقة الدراجات الآلية، وأنه نفذ أكثر من /50/ عملية سرقة من المناطق التالية: سن الفيل، جسر الباشا، الحدث، عين الرمانة، السانت تيريز، الشياح، والأشرفية، وذلك بالإشتراك مع آخرين من بينهم موقوفين وآخرين العمل مستمرّ لتوقيفهم.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام