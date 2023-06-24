رسالات..تفتتح الفيلم السينمائي الإيراني “غريب”

برعاية المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد كميل باقر زاده، وبحضور مخرج الفيلم الأستاذ محمد حسين لطيفي افتتحت الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات الفيلم السينمائي الإيراني *”غريب”* وذلك مساء الأربعاء 21 حزيران في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري.

الافتتاح الذي حضره نخبة من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية وأصحاب الاختصاصات، استهل بتلاوة للقرآن الكريم والنشيديْن الوطني اللبناني والإيراني، بعدها كانت الكلمة لمدير رسالات المهندس محمد خفاجة الذي رحب بالحضور وقال بأنّ رسالات تفتتح اليوم البرمجة الصيفية بهذه التحفة الفنية التي تعرفنا على شخصية مميزة بطلها الإنسان، والسينما تكفل عدم ضياع الحق في زمن جنون تشويه السّمعة. كما أعلن عن انطلاق العروض العامة للفيلم في مسرح رسالات وبعدها في المناطق، على أن تكون برمجة الأشهر القادمة غنية بمختلف أنماط الثقافة والفن.

ثم كانت كلمة راعي الحفل المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية في إيران السيد كميل باقر زاده، الذي اعتبر بأن اللغة الفنية هي اللغة التي تستطيع أن تبيّن وتشرح الحوادث العظيمة وترسخها في الأذهان وأننا بحاجة إلى هذه اللغة. كما وجه دعوة لكل الشباب المتخصصين بالمجال الفني والمؤسسات الفنية والجهات الثقافية في لبنان لكي يأخذوا بزمام المبادرة وينطلقوا الى ساحات الهجوم.

بعدها تحدث مخرج الفيلم الأستاذ محمد حسين لطيفي الذي أبدى سعادته لوجوده بين الحضور، متمنيًا أن تبقى المودة والمشاركة في مختلف الأعمال الفنية وغيرها لخدمة جبهة المقاومة. كما قال أنه يسعى من خلال أعماله لإظهار النجوم الحقيقيين وهم الشهداء الذين حموا حدود البلاد وحافظوا عليها.

فيلم “غريب” يصوّر حقبة من حياة الشهيد القائد محمد البروجردي الذي أُرسِل في مهمة إلى إحدى المناطق بطلب من الإمام الخميني “قده”، وذلك من أجل رفع الظلم عن أهلها ووقف أعمال المجموعات الإرهابية، حيث أذهل الجميع بأسلوبه القيادي الفريد.

الفيلم عبارة عن ١٢٨ دقيقة، من انتاج مؤسسة اوج، اخراج محمد حسين لطيفي وتأليف وإنتاج حامد عنقا، بطولة بابك حمیدیان، پردیس پورعابدیني، رحیم نوروزي، حسام محمودي، مهران احمدي، وفرهاد قائمیان. كما أنه حائز على عدة جوائز في مهرجان الفجر السينمائي 41. تنطلق عروض “غريب” ابتداءً من 22 حزيران في مسرح رسالات –المركز الثقافي لبلدية الغبيري.

المصدر: موقع المنار