حدث اليوم | مؤسس “فاغنر” يطلق دعوة للعصيان المسلح.. وروسيا تعزز إجراءاتها الأمنية والعسكرية

تعزز روسيا إجراءاتها الأمنية والعسكرية في إطار تعامل الأجهزة مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

الرئيس بوتين سيتوجه بكلمة للشعب بعد قليل

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه بكلمة للشعب الروسي بعد قليل.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تم خداعكم في مغامرة بريغوجين

ووجهت وزارة الدفاع الروسية نداء صباح اليوم السبت، إلى مقاتلي مجموعة “فاغنر”، دعتهم فيه إلى عدم الانخراط في مغامرة إجرامية، والاتصال بالأجهزة الأمنية في أقرب وقت لتأمينهم.

وقالت الدفاع الروسية في رسالة لمقاتلي فاغنر “تم خداعكم في مغامرة بريغوجين الإجرامية والمشاركة بتمرد مسلح”، مضيفةً “قدمنا المساعدة لعدد من مقاتلي فاغنر لضمان عودتهم إلى نقاط انتشارهم”.

وجاء في رسالة الدفاع الروسية، “نطلب منكم التعقل والاتصال بممثلي وزارة الدفاع الروسية أو وكالات إنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن”.

طعنة في ظهر البلاد والرئيس

وحذر نائب رئيس هيئة الأركان الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف، مجموعة “فاغنر”، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية.

وقال أليكسييف في تسجيل فيديو: “مهما كانت نواياكم، فهذه طعنة في ظهر البلاد والرئيس”، مؤكدا أن الرئيس وحده له الحق في تعيين أعلى أركان قيادة القوات المسلحة “وأنتم تحاولون التعدي على سلطته. هذا انقلاب. أطلب منكم التعقل”.

وأضاف: “لا يمكنني تخيل ضربة أكبر لسمعة روسيا وقواتها المسلحة”، مؤكدا أن مثل هذا الاستفزاز لا يمكن القيام به إلا من قبل “أعداء البلاد”.

لا يجوز اللعب لصالح العدو

دعا نائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين في كلمة مسجلة قوات وقيادات فاغنر إلى التوقف والعودة لقواعدها.

وقال سوروفيكين، اليوم السبت، إن كييف تنتظر أي زعزعة في السياسة الداخلية الروسية، مشددا على أنه لا يجوز اللعب لصالح العدو.

وأضاف، “أخاطب مقاتلي مجموعة فاغنر وقادتها: نحن من الدم نفسه، نحن محاربون، أطلب (منكم) أن تتوقفوا (…) قبل فوات الأوان، يجب الانصياع لإرادة وأوامر الرئيس الروسي”.

دعوة للعصيان المسلح

وتتعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية في هذه الأثناء مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وأعلن مؤسس قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، أن “قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف بجنوب روسيا”.

وقال بريغوجين خلال مقطع مصور، “إنه ورجاله موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرروا على المنشآت العسكرية في روستوف بما فيها المطار”.

وأضاف أنهم سيطروا على المطار العسكري في روستوف حتى لا تقوم الطائرات بقصفهم وإنما بتنفيذ مهامها في أوكرانيا.

لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنّ المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة “فاغنر” لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.

وكان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، قد اتهم الجيش الروسي بقصف مقرات قواته، وإيقاع عدد من القتلى.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية: “لقد شنّوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا”، متوعّداً بـ”الردّ” على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

تعزيز الإجراءات الأمنية

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عن “تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس “فاغنر” للعصيان المسلح.

وأضاف سوبيانين: “يجري إتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في موسكو وتعزيز التدابير الأمنية وتعزيز الرقابة على الطرق وقد يتم تقييد تنظيم التجمعات الجماهيرية، ويرجى التعامل مع هذه التدابير بتفهّم”.

إجراءات لمكافحة الإرهاب

بدوره أعلن أندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو، اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب في المقاطعة، وقال: “تم تعزيز الإجراءات الأمنية في ضواحي موسكو ونتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، وقد نشدد الرقابة على الطرق جنوبي المقاطعة”.

وحث فوروبيوف المواطنين على الحد من التنقل وتوخي الحذر في الضواحي الجنوبية لموسكو.

مداهمة مقر “فاغنر” في مدينة بطرسبورغ

افادت وسائل إعلام روسية، بمداهمة الأمن الروسي مقر مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة في مدينة بطرسبورغ، على خلفية دعوة مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين للعصيان المسلح.

وأضافت أنه تم تطويق المباني المرتبطة ببريغوجين قرب جسر بلاغوفيشينسكي في المدينة.

قضية جنائية ضد بريغوجين

وحرّك الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد بريغوجين، بتهمة “الدعوة للتمرد على السلطة”، فيما اتخذت إجراءات أمنية في موسكو وبعض المناطق جنوبي البلاد.

المصدر: موقع المنار + وكالات روسيا