بالصور | ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم في المسجد الحرام

أدى مئات الآلاف من الحجاج طواف القدوم بالمسجد الحرام في مشهد روحاني، حيث الخشوع والخنوع لله، ودموع الفرح والتكبير والشكر لله أن مَن عليهم بهذه الزيارة. وأعلنت وزارة الحج السعودية في بيان أنّ “أعداد الحجاج هذا العام تشهد العودة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا”.

كما شدّدت الوزارة على أنّها “استعدت باكرًا للالتقاء بوفود الدول المعنية وبحث ترتيبات شؤون الحجاج معهم، والاتفاق على المتطلبات اللازمة لأداء فرضية الحج هذا العام في يسر وسهولة وضمان أمن حجاج بيت الله الحرام”.

وأوضحت وزارة الحج أنّه “تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن، بينما استقبل ميناء جدة طلائع حجاج سودانيين قادمين بحرًا على خط “جدة سواكن”.

المصدر: مواقع