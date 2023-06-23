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June 23 2023 - 17:02

وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام يختتم زيارته لطهران

منذ 1 ساعة 23 June، 2023
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل امين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة في طهران
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل امين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة في طهران
عربي وإقليمي - فلسطين

اختتم الوفد القيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، برئاسة الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة، اليوم الجمعة 23-6-2023، زيارته لطهران التي استمرت عدة أيام.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل “وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”: “التقى الوفد خلال الزيارة كبار المسؤولين الايرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة سماحة السيد علي الخامنئي وكبار قادة ومسؤولي الدولة، حيث ناقش الوفد معهم الوضع الفلسطيني والاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة وسبل مواجهتها”.

كما استعرض الأمين العام القائد النخالة انجازات المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس في معركة ثأر الاحرار وأكد على استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني حتى تحرير كل فلسطين بإذن الله”.

وبدورهم، أكد المسؤولون الايرانيون الذين التقاهم الوفد على استمرار وقوف الجمهورية الاسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومواصلة دعمها لمقاومته حتى نيل كل حقوقه المشروعة.

كما وجه وفد “الجهاد” الشكر للجمهورية الاسلامية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

المصدر: فلسطين اليوم

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