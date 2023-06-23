جريح فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم عسكر بنابلس المحتلة

أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم الجمعة برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني “أصيب شاب بالرصاص الحي بالبطن، خلال اقتحام مخيم عسكر، حالته مستقرة وتم نقله إلى مستشفى رفيديا”.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال أقتحمت المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات بين الاحتلال ومقاومين والشبان الفلسطينيين”، ولفتت الى ان “قناصة جيش الاحتلال اعتلت أسطح المنازل خلال اقتحامها للمخيم، فيما اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس”.

وأوضحت المصادر أن “إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها، فيما ألقى مقاومون عبوة محلية الصنع باتجاه قوات الاحتلال في محيط مخيم عسكر شرق نابلس”، وأشارت الى أن “قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز باتجاه الشبان خلال مواجهات بين مخيمي عسكر القديم والجديد شرق نابلس”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي والأسير المحرر رضوان قطناني عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر القديم شرق نابلس”، وتابعت “في أعقاب المواجهات التي اندلعت مع الشبان انسحبت قوات الاحتلال من مخيم عسكر”.

المصدر: فلسطين اليوم