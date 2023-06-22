الموفد الرئاسي الفرنسي لا يحمل مبادرة.. ويوم طويل من اللقاءات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 21:34

الموفد الرئاسي الفرنسي لا يحمل مبادرة.. ويوم طويل من اللقاءات

منذ 1 ساعة 22 June، 2023
لودريان
تقارير مصورة - لبنان

الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لا يحمل مبادرة.. ويوم طويل من اللقاءات.

المصدر: قناة المنار

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