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June 22 2023 - 19:24

إصابات بين الفلسطينيين باعتداء للصهاينة على المنازل بجالود في الضفة المحتلة

منذ 23 mins 22 June، 2023
مستوطنون صهاينة
فلسطين

اعتدى مستوطنون صهاينة الخميس منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما اسفر عن اصابة شابين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين هاجموا المنازل، وسط اندلاع مواجهات وأسفر عن الاعتداء عن اصابة شابين بالرصاص في الرأس”.

وتتصاعد أعمال اعتداءات المستوطنين بحق الاهالي في القرى والبلدات الفلسطينية، في الاونة الاخيرة، بدعم وتحريض من وزراء في حكومة العدو الاسرائيلي.

ونفذ المستوطنون الصهاينة اعتداءات واسعة الاربعاء على المواطنين في بلدة عوريف وحوارة في نابلس وأحرقوا عشرات المنازل والمحالات والمركبات.

المصدر: فلسطين اليوم

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