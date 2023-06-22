جعجع استقبل لودريان: الانتخابات الرئاسية لا تكون عبر الحوار

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، ترافقه سفيرة فرنسا آن غريو.

وقال جعجع بعد اللقاء إن “الجلسة مع الموفد الفرنسيّ كانت استطلاعية 100/100 فالضيف الفرنسي طرح العديد من الأسئلة حول الملف الرئاسي وكانت لنا أجوبة في هذا السياق”، وتابع أن “لودريان لا يحمل في جعبته اقتراحاً للاستحقاق الرئاسي

واعتبر جعجع ان “الانتخابات الرئاسية لا تكون عبر الحوار”، واوضح ان “ما يقوم به لودريان في جولته على مختلف القوى السياسية ينحصر بالاستماع الى الآراء وتدوين الملاحظات ومن ثم يعود الى فرنسا ويفكر بطروحات جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام