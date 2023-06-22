المرابطون : هبّة الاشاوس الكرام بني معروف في الجولان هو استمرار لمسيرة النضال الوطني

أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:”إن هبّة الاشاوس الكرام بني معروف في الجولان، هو استمرار لمسيرة النضال الوطني القومي العربي، لأهلنا الدروز، منذ احتلال الصهاينة لجولاننا، وهذا يؤكد المؤكد أن تضحياتهم بالدم والعرق من شهادة وأسر، كانت تصب أبدا تأكيداً للهوية العربية السورية في وجه المحتل الظالم، ورفض لما يحيكه الاحتلال الصهيوني وعملائه من فتن مذهبية طائفية، يرتد سم الزعاف على طابخيها الصهاينة”.

واضاف البيان:”ليعلم القاصي والداني أن جولاننا جولان الكرامة جولان العزة، ومناراته جميع مشايخنا الأفاضل وشيبه وشبابه ونسائه، أننا معكم كنا وسنبقى على عهد أسلافنا المناضلين، حتى يوم النصر المبين، والذي تؤكدون يومياً بصمودكم، أن هذا الكيان الصهيوني سيزول شاء من شاء وأبى من أبى أهلنا بنو معروف الكرام، أنتم بوصلة الكرامة والرجولة، أنتم السوريون العرب، الذين نستبشر بطهر دمائهم تحريراً ناجزاً لجولاننا الأشم”.

المصدر: بريد الموقع