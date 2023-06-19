الخارجية الروسية: القمة الروسية الإفريقية تتبنى خطة عمل للتعاون

أعلنت الخارجية الروسية عن أنه من المتوقع أن تتبنى القمة الروسية الإفريقية المرتقبة، المزمع انعقادها يومي 26-29 تموز/يوليو المقبل، خطة عمل بشأن مجالات التعاون ذات الأولوية.

جاء ذلك على لسان السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أوزيروف، حيث تابع “من المتوقع بنتائج القمة الروسية الإفريقية اعتماد خطة عمل للفترة 2023-2026 لمجالات التعاون ذات الأولوية، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تطوير إمكانات التصدير لمنتجي السلع والخدمات الروس في سياق التعاون الروسي الإفريقي”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن قائمة المشاركين في القمة، ممن أكدوا مشاركتهم، مثيرة للإعجاب.

المصدر: روسيا اليوم