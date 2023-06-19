هنية في طهران.. والنخالة التقى السيد رئيسي

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية طهران يرافقه وفد من قيادة الحركة، بدعوة من قيادة الجمهورية الإسلامية. ويضم الوفد صالح العاروري، وخليل الحية ونزار عوض الله ومحمد نصر. ومن المقرر أن يلتقي بالقيادة الإيرانية لبحث العديد من القضايا السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي كان استقبل امس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة والوفد المرافق.

وعبر عن بالغ التقدير لمقاومة حركة الجهاد الاسلامي داعياً الى مزيد من وحدة الصف بين قوى المقاومة وشدد على أن الجمهورية الإسلامية ستقف دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني. كما التقى وفد الجهاد الإسلامي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وفي هذا اللقاء اشاد امير عبد اللهيان بالانتصار الكبير الأخير لمجاهدي فصائل المقاومة الفلسطينية في حرب الأيام الخمسة على غزة والدور الفعال لوحدة هذه الفصائل في هذا الانتصار معتبرا قضية فلسطين القضية المركزية للعالم الإسلامي ومؤكدا دعم ايران للقضية الفلسطينية والقدس الشريف ودعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.

واعتبر أن الكيان الصهيوني العنصري هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة مطالبا بضرورة التحرك المتماسك والفعال من قبل الدول والحكومات الإسلامية لوقف جرائم الصهاينة ضد الإنسانية وضد الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية المقدسات الاسلامية في القدس الشريف.

واوضح امير عبد اللهيان انه من اولويات اهداف الشهيد القائد قاسم سليماني والتي كانت جزء لا يتجزأ من فكره المناضل وجهوده المخلصة هو تعزيزالتضامن بين الدول الإسلامية وإزالة تهديد الكيان الصهيوني ومواجهة الهيمنة الأمريكية .

وتابع امير عبد اللهيان مستشهدا بالتصريحات العميقة لقائد الثورة الاسلامية بأن الشهيد القائد قاسم سليماني قد شَكَل رافعة لكل أذرع المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الغاصب المعتدي والمدعوم بالكامل من الولايات المتحدة والغرب.

واضاف امير عبد اللهيان بأنه قد تبلورت ثمار كفاح وتضحية الشهيد القائد قاسم سليماني في إيمان العديد من حكومات ودول المنطقة اليوم بضرورة تولي مصير أمن واستقرار المنطقة بأيديهم ومواصلة تطويرها دون تدخل من الخارج.

وفي هذا اللقاء قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي “زياد النخالة” تقييمه لعملية التنمية في فلسطين والأراضي المحتلة وأكد أن فصائل المقاومة الفلسطينية في أفضل الظروف من حيث الاستعداد ووحدة العمل ضد الكيان الصهيوني .

ولفت الى انه وبدعم قوي من الشعب الفلسطيني ، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية قادرة على الوقوف في وجه أي عدوان من قبل الكيان الصهيوني الغاصب وتحقيق انتصارات كبيرة.

المصدر: المنار + وكالة ارنا