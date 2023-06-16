الاسرة في كلام الشهيد السيد عباس الموسوي (قدس سره) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2023 - 13:50
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الرئيس نبيه بري: سأتريث في الدعوة لجلسة جديدة لانتخاب رئيس بانتظار تبلور الحراك الإقليمي والدولي الجاري حاليًا
الرئيس بري: الأصوات التي نالها الوزير سليمان فرنجية صدمت الخصوم بنفس نسبة صدمتهم بقلة أصوات الوزير جهاد أزعور
الرئيس بري: داعمو أزعور كانوا يخططون للبقاء في قاعة المجلس إذا حصل على 67 صوتًا على الأقل واعتباره ناجحًا في الانتخابات
الرئيس بري: هذا المخطط كان يمكن أن يذهب بالبلاد لمكان خطير جدًا وقد نجونا من ذلك وعلينا الاقتناع بألا مخرج سوى الحوار
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من عين التينة: لم أسوق لأي مرشح وعلينا مد الجسور للحوار والتفاهم للوصول إلى رئيس
بو صعب: اقترحت على الرئيس بري أن نجري انتخابات نيابية مبكرة في حال عجزنا عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي
وزير الثقافة محمد المرتضى: على جميع المخلصين في هذا الوطن أن يركنوا إلى الحوار للنجاح في رسم خطة تخرجه من أزماته
إصابات في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل
الرئيس الإيراني يختتم جولته في أميركا اللاتينية بلقاء نظيره الكوبي في هافانا والتوقيع على 6 وثائق تعاون بين البلدين
وزير الخارجية السعودي يزور طهران السبت للقاء عدد من المسؤولين وإعادة افتتاح سفارة بلاده في إيران
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع المبعوث الأميركي في اليمن الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود التوصل إلى حل سياسي
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون يبحث اليوم مع ولي العهد السعودي التحديات الإقليمية والمسائل الدولية وبينها حرب أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره الإماراتي محمد ابن زايد على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ
بوتين وابن زايد يؤكّدان أن التعاون بين روسيا والإمارات قوي ويتطور بنجاح وسيعود بالنفع على البلدين
رئيس جنوب أفريقيا يصل إلى كييف على رأس وفد رفيع المستوى لمناقشة خطة السلام مع نظيره الأوكراني
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت 5 هجمات على محور دونيتسك وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة
الخارجية الأميركية: يجب على طرفي النزاع في السودان وقف القتال ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتمكين إيصال المساعدات
استمرار المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط وجنوب العاصمة الخرطوم
مستشار الأمن القومي الأميركي: لا نتوقع حدوث انفراج في علاقاتنا مع الصين بعد زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكن لبكين
الخارجية الصينية: أبوابنا مفتوحة للحوار ونحث واشنطن على إزالة العقبات والعمل للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مسار التنمية
الجيش الكوري الجنوبي يعلن العثور على جزء كبير من صاروخ كوري شمالي تحطم في البحر بعد 15 يومًا من البحث
الاسرة في كلام الشهيد السيد عباس الموسوي (قدس سره)
منذ 2 ساعة
16 June، 2023
ثقافي وديني
-
صفحات منوعة
https://media2.almanar.com.lb/videofiles/2023/June/news/reports/16-osra_16-06-23_11.47_AM_medium.mp4
المصدر:
موقع المنار
اسبوع الاسرة
الشهيد السيد عباس الموسوي
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