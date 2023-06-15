ختم خمسة معامل لتعبئة المياه في صور بالشمع الاحمر

قفلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب وبمؤازرة جهاز امن الدولة مكتب صور، خمسة معامل لتعبئة المياه في قرى قضاء صور ( عين بعال- باتوليه-حناويه- صديقين ) وذلك باشارة من النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان بعد ان اتت نتائج التحاليل الجرثومية للمياه المأخوذة من المعامل غير مطابقة للمواصفات والبعض منها يحتوي على براز بشري وحيواني .

وقد نظم محاضر ضبط بحق اصحاب المعامل المخالفة واقفلت بالشمع الاحمر وحجزت جميع المحتويات من معدات وعبوات معبأة بالمياه. وتجدر الاشارة الى ان هذه الجولات ستستكمل في باقي المناطق والنتائج ستظهر تباعا .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام